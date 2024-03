Francia: Macron, ad aprile progetto di legge sull'eutanasia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile in Francia verrà presentato un progetto di legge sull'eutanasia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista rilasciata ai quotidiani "Libération" e "La Croix". "Il testo deve essere trasmesso al Consiglio di Stato entro otto giorni. Il progetto "arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri ad aprile per una prima lettura a maggio", ha spiegato Macron. In merito alle tempistiche per l'approvazione della legge, il capo dello Stato non ha fornito date, spiegando che tutto si svolgerà nel "rispetto dei tempi parlamentari". Secondo il progetto di legge, i pazienti maggiorenni capaci di intendere che sono sottoposti a sofferenze continue potranno "chiedere di essere aiutati" e accompagnati nel percorso per il decesso assistito, ha spiegato Macron. A quel punto i medici dovranno dare il via libera per somministrare al paziente una sostanza letale. (Frp)