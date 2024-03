Abruzzo 2024: Casellati, congratulazioni a Marsilio, risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a Marco Marsilio per la sua riconferma a governatore dell'Abruzzo, una terra bellissima e fragile che adesso potrà proseguire il suo rilancio con un uomo capace e competente alla guida. “Un risultato che resterà nella storia: mai prima d'ora un governatore era riuscito a farsi eleggere per un secondo mandato”. Lo scrive su X il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. “Grande soddisfazione anche per Forza Italia che ha ottenuto un pieno di consensi diventando il secondo partito in Abruzzo. Segno che la ‘politica del fare’ viene sempre ripagata dalla fiducia dei cittadini. Il centrodestra unito e compatto ha vinto mettendo a tacere ogni critica”, aggiunge. (Rin)