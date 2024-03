Abruzzo 2024: Lollobrigida, centrodestra unito conferma Marco Marsilio a guida Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro a Marco Marsilio, confermato presidente della regione Abruzzo e a tutta la sua squadra. Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando la vittoria di Marco Marsilio alle elezioni in Abruzzo. “Il centrodestra unito - che come coalizione aveva ottenuto numeri straordinari anche in Sardegna - riafferma quindi un ottimo governatore. Il lavoro svolto negli ultimi cinque anni è stato riconosciuto e premiato dai cittadini, che vogliono proseguire su questa strada. Avanti così, nel segno della continuità", aggiunge. (Rin)