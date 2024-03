Abruzzo: Ferrante, viatico per centrodestra, fiasco per campo larghissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali in Abruzzo “confermano il centrodestra, che rafforza i propri consensi, quale primo schieramento nel gradimento dei cittadini, con Forza Italia che ottiene un risultato determinante per questa vittoria raccogliendo oltre il 13 per cento dei voti e attestandosi come secondo partito della colazione. Le elezioni in Abruzzo sono un viatico per il nostro progetto politico di buon governo del Paese, che porteremo avanti con rinnovato slancio”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, di Forza Italia. “E sono anche una sconfitta per l'asse Pd-M5S, che si dimostra ancora una volta una fallimentare fusione a freddo senza visione politica. Conte e Schlein hanno messo la faccia su queste elezioni e l'hanno persa, nonostante l'apporto di Italia Viva e Azione: è un flop del campo largissimo. Congratulazioni per questa vittoria al governatore Marco Marsilio, primo nella storia ad essere riconfermato alla guida dell'Abruzzo: ora continuerà a lavorare con il massimo impegno per la crescita e lo sviluppo del territorio", aggiunge. (Rin)