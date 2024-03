Università: 13 febbraio lectio magistralis del ministro Casellati alla Luiss School of Government

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Luiss School of Government ospiterà, mercoledì 13 febbraio dalle ore 11, la lectio magistralis del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sul tema “Vig e Riforme: la buona politica che guarda al futuro”. Un focus – riferisce una nota della Luiss – sulle prospettive per i giovani alla vigilia dell’introduzione, in Italia, di uno strumento importante a loro tutela: la Valutazione d’impatto generazionale delle leggi (Vig). Sta, infatti, per diventare realtà anche nel nostro Paese il dispositivo che a Bruxelles viene denominato Youth Check e che trova già applicazione da qualche anno in Germania e in Austria. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 dicembre scorso, ha approvato in via preliminare il disegno di legge che introduce deleghe al Governo per la semplificazione normativa e include Vig, che prevede una vera e propria riforma degli attuali processi legislativi. Una volta attuata, le leggi italiane dovranno tenere conto degli effetti ambientali, sociali o economici ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. “Una vera e propria rivoluzione copernicana che prova a dare una risposta concreta e spero risolutiva all’emergente divario generazionale che colpisce i nostri giovani italiani”, spiega il prof. Luciano Monti, docente di Politiche dell’Unione europea alla Luiss e curatore dell’Osservatorio Politiche giovanili della Fondazione Bruno Visentini che introdurrà la lectio magistralis dopo i saluti del direttore della Luiss School of Government, Giovanni Orsina. L’intervento del ministro Maria Elisabetta Casellati si concentrerà, in particolare, sull’illustrazione delle riforme di sua competenza necessarie a dare al Paese stabilità, competitività ed equità Intergenerazionale, tra cui “il premierato”, la semplificazione normativa e, appunto, la Vig. A valle della lectio, che si terrà nell’aula “Giovanni Nocco” della Facoltà di Giurisprudenza Luiss in via Parenzo 11, i commenti di: Beatrice Aimi, Assessore alle Politiche giovanili, Comune di Parma; Federica Celestini Campanari, Commissario straordinario Agenzia Italiana Gioventù; Nicola Lupo, direttore del Master in Parlamento e Politiche Pubbliche, Luiss School of Government; Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio nazionale giovani. Seguirà un dibattito con gli studenti, moderato da Marco Valerio Lo Prete, caporedattore politico del Tg1. (Com)