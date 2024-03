Abruzzo 2024: Lupi, vince il buongoverno e si afferma l'area moderata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il centrodestra vince, i moderati continuano a crescere e si confermano protagonisti. “Il voto dei cittadini abruzzesi ha confermato le aspettative ed ha premiato il buon governo degli ultimi cinque anni: una doppia delusione per un'opposizione che ha trasformato queste elezioni in un test nazionale, sperando in un 'effetto Sardegna', che non c'è stato”. Lo afferma in una nota il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. “Il centrodestra vince quando punta sulle sue caratteristiche storiche: la forza del buongoverno, l'unità della coalizione e la valorizzazione delle sue quattro anime-tutte fondamentali-, la scelta di candidati di spessore, la serietà ed il pragmatismo. Noi moderati, come in Sardegna, continua a crescere, triplica i voti delle elezioni politiche e sfiora il 3 per cento, dando un contributo determinante", aggiunge. (Rin)