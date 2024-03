Nord Macedonia: Kovacevski (Sdsm), tema elezioni è se diventeremo Stato europeo o torneremo all'isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione delle elezioni politiche e parlamentari in Macedonia del Nord è se si continuerà sulla strada intrapresa per far diventare il Paese uno Stato europeo o si tornerà all'isolamento. Lo ha affermato il presidente dell'Unione socialdemocratica (Sdsm) e primo ministro uscente, Dimitar Kovacevski, all'inaugurazione della sede del partito di Strumica. "Per questo motivo abbiamo proposto un candidato alla presidenza con politiche progressiste e una visione europea che, insieme al governo, spingerà la Macedonia del Nord verso la piena adesione all'Ue", ha sottolineato Kovacevski, in riferimento alla candidatura dell'attuale presidente Stevo Pendarovski. In Macedonia del Nord sono sette i candidati in lizza per le elezioni presidenziali del 24 aprile. Il termine per la raccolta delle diecimila firme necessarie a dare validità alle candidature è scaduto due giorni fa. Favoriti nella corsa sono l'attuale presidente e la professoressa e deputata Gordana Siljanovska-Davkova, candidata dal principale partito di opposizione, il Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro Dpmne). Pendarovski e Siljanovska-Davkova sono stati avversari anche alle ultime elezioni presidenziali del 2019, vinte da Pendarovski al ballottaggio. Tra gli altri candidati figura anche l'attuale ministro degli Esteri Bujar Osmani, nominato dall'Unione democratica per l'integrazione (Dui), principale partito della minoranza albanese. Il primo turno delle elezioni presidenziali si terrà il 24 aprile, il secondo, se necessario, l'8 maggio insieme alle elezioni parlamentari. (Seb)