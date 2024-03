Russia: vicepremier Golikova, disoccupazione diminuita del 20 per cento negli ultimi sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Russia è diminuito del 20 per cento negli ultimi sei anni. Lo ha reso noto la vicepremier russa Tatjana Golikova, parlando a margine della mostra internazionale e forum Russia a Mosca. "Stiamo assistendo a cambiamenti sistemici nel mercato del lavoro che si stanno verificando di recente. Negli ultimi sei anni abbiamo avuto un calo del 20 per cento della disoccupazione. Il numero medio annuo di lavoratori che abbiamo è di 73,6 milioni di persone", ha spiegato la funzionaria. (Rum)