Spagna: Metsola su XX anniversario attentati Madrid, giorno nero per l'Europa

- Gli attentati jihadisti dell'11 marzo 2004 a Madrid sono stati "un giorno nero per l'Europa" e hanno rappresentato un attacco al "modo di vivere" del continente. Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un messaggio su in occasione del 20esimo anniversario della strage, aggiungendo che "la nostra forza e i nostri valori hanno vinto la paura". "Venti anni dopo, ricordiamo le 193 persone uccise e le 2 mila ferite. Non li dimenticheremo mai", ha concluso Metsola. (Spm)