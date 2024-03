Russia: sondaggi, Putin potrebbe ottenere l'82 per cento alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe ottenere l'82 per cento dei voti alle elezioni presidenziali che si svolgeranno dal 15 al 17 marzo. Lo ha sostenuto un rapporto del Centro di ricerca sull'opinione pubblica russa pubblicato oggi, che rappresenta una stima basata su una serie di sondaggi. Il rapporto è stato stilato su richiesta dell’Istituto degli esperti nella ricerca sociale (Eisri). I candidati del Partito comunista, Nikolaj Kharitonov, e del partito Nuova gente, Vladislav Davankov, potrebbero ottenere ognuno il 6 per cento dei voti. Leonid Slutskyj, leader del Partito liberaldemocratico di Russia, viene dato al 5 per cento. "L’affluenza stimata alle prossime elezioni presidenziali russe è del 71 per cento", si aggiunge nel rapporto. (Rum)