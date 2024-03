Abruzzo 2024: Tripodi, successo eccezionale, Forza Italia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà interessante sapere cosa pensano stamani i profeti di sventura, “che prevedevano la débacle del centrodestra, e che invece per la prima volta nella storia, bissa con un successo eccezionale la guida dell'Abruzzo, con Forza Italia che al primo test elettorale sotto la guida di Antonio Tajani si attesta al 13,4 per cento in costante crescita ed è centrale come seconda forza della coalizione”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale. “Abbiamo dimostrato che il nostro progetto di governo per l'Abruzzo con Marco Marsilio presidente, è serio, credibile e vincente perché all'altezza delle aspettative dei cittadini. Personalmente non sono stupita di questo grande risultato, ho toccato con mano in campagna elettorale quanto gli abruzzesi avessero apprezzato il nostro buongoverno, al netto degli slogan e del disfattismo della sinistra. Congratulazioni di cuore al presidente Marsilio, ai neo consiglieri e a tutta la squadra di Forza Italia Abruzzo che si è distinta per cuore radicamento e determinazione”, aggiunge. (Rin)