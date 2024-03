Sardegna: concorso a premi per far raccontare agli studenti le aziende al femminile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è bisogno di educare alla parità – concludono la Sedda e la Orrù – al pari di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e cultura d’impresa e favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia”. Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo presentando un videocontest ispirato ai valori delle imprese guidate dalle donne e alle peculiarità dell’artigianato e delle micro e piccole aziende. Gli elaborati dovranno rispettare criteri di originalità, comunicatività e coerenza con il tema proposto. Per partecipare al Concorso, le scuole e le Agenzie formative, le cui studentesse e i cui studenti siano interessati all’iniziativa e ad esprimere le loro capacità di videomaker, dovranno inviare i video alla Segreteria nazionale del Movimento Donne Impresa (e-mail: donneimpresa@confartigianato.it) entro e non oltre le ore 23.59 del 20 marzo. Una commissione esaminatrice valuterà gli elaborati e assegnerà tre premi che saranno consegnati durante la Convention annuale del Movimento Donne Impresa organizzata a Roma il 23 aprile 2024. (Rsc)