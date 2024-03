Romania: respinto la causa della società canadese Gabriel Resources su progetto Rosia Montana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha vinto la causa intentata dalla società canadese Gabriel Resources sul progetto minerario Rosia Montana. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze romeno. La causa, aperta nel 2015 presso la Corte arbitrale internazionale di Washington, si è chiusa con una decisione per la quale Bucarest non dovrà pagare alcun tipo di risarcimento al gruppo canadese e riceverà invece oltre sette milioni di euro e più di un milione di dollari per le spese legali e i costi del procedimento. Gabriel Resources ha quattro mesi per fare ricorso. L’azienda canadese è l’azionista di maggioranza di Rosia Montana Gold Corporation e aveva intentato la causa contro lo Stato romeno lamentando perdite di miliardi di dollari per il fatto che l’estrazione dell’oro è stata bloccata dalle autorità romene dopo una serie di importanti investimenti nel sito estrattivo. Dal 2021 Rosia Montana è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, bloccando ogni nuovo tentativo di riprendere lo sfruttamento aurifero. Il valore complessivo del risarcimento che chiedeva Gabriel Resources nel procedimento arbitrale è di circa 6,7 miliardi di dollari. (Rob)