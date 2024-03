Paesi Bassi-Israele: Wilders vede Herzog, pieno sostegno a lotta contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito per la libertà (Pvv), Geert Wilders, ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog e ha promesso il suo pieno sostegno a Israele nella lotta contro il terrorismo. Lo ha reso noto lo stesso leader del partito di estrema destra olandese su X. Wilders, che punta a guidare un nuovo governo dopo la vittoria del suo partito alle elezioni di novembre sebbene i negoziati per ora siano in una fase di stallo, è da tempo un convinto sostenitore di Israele. Wilders ha postato una foto del suo incontro con Herzog e ha scritto: "Gli ho detto che sono orgoglioso che visiti i Paesi Bassi e che Israele ha, e avrà sempre, il mio pieno sostegno nella sua lotta contro il terrorismo". Il presidente israeliano si trovava nei Paesi Bassi per partecipare all'inaugurazione di un museo dell'Olocausto ad Amsterdam avvenuto ieri. Alla cerimonia di inaugurazione, Herzog ha chiesto di pregare per la pace e per l'immediato rilascio degli ostaggi catturati da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre a Israele e ancora detenuti dai militanti islamisti. (Beb)