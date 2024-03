Difesa: Sipri, la Russia cala al terzo posto in export armi, India primo Paese importatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è diventata il terzo principale esportatore di armamenti dopo Stati Uniti e Francia nel periodo dal 2019 al 2023. E' quanto emerge nell'ultimo rapporto dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri) pubblicato oggi. Secondo lo studio, i primi dieci esportatori di armi sono Stati Uniti, Francia, Russia, Italia, Corea del Sud, Cina, Germania, Regno Unito, Spagna e Israele. In precedenza, la Russia occupava il secondo posto nella classifica, ma i suoi volumi di esportazione si sono dimezzati in seguito alle sanzioni derivanti dal conflitto in Ucraina. "La Russia è stata per la prima volta il terzo maggiore esportatore di armi, subito dopo la Francia. Le esportazioni di armi russe sono diminuite del 53 per cento tra il 2014-18 e il 2019-23. Il declino è stato rapido nel corso degli ultimi cinque anni, e mentre la Russia ha esportato armamenti in 31 Stati nel 2019, ne ha inviati solo in 12 Paesi nel 2023. Gli Stati di Asia e Oceania hanno ricevuto il 68 per cento del totale delle esportazioni di armi russe nel periodo 2019-23, con l’India che rappresenta il 34 per cento e la Cina il 21 per cento", stando a quanto emerge dalla ricerca del Sipri. (segue) (Sts)