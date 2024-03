Cina: ministero Difesa, spesa per il 2024 è “ragionevole e moderata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa destinata alla Difesa dalla Cina nel 2024 è “aperta, trasparente, ragionevole e moderata”. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Wu Qian, a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica (Cppcc) e dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp) in chiusura oggi a Pechino. Stando alla bozza di bilancio presentata il 5 marzo scorso, nel 2024 il governo cinese intende aumentare la spesa per la difesa del 7,2 per cento su base annua, in linea con lo scorso anno. “L’esecutivo si attiene ad una politica che promuove il progresso coordinato della difesa nazionale e dello sviluppo economico, e stabilisce ragionevolmente l'entità della spesa per la difesa” in base alle esigenze e al livello di sviluppo nazionale, ha concluso. (Cip)