Cina: rapporto Sipri, importazioni armi diminuite del 44 per cento dal 2019 al 2023

- Le importazioni di armi da parte della Cina sono diminuite del 44 per cento dal 2019 al 2023 rispetto ai cinque anni precedenti, collocando il Paese asiatico al decimo posto nella lista dei maggiori acquirenti mondiali di armamenti stranieri. È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dal think tank svedese Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Nel periodo di riferimento, la Cina ha mantenuto una quota elevata di acquisti dalla Russia, che ha contribuito al 77 per cento delle importazioni nel Paese asiatico, seguita dalla Francia con una quota del 13 per cento. L’Ucraina, le cui importazioni si sono attestate all’8,2 per cento, è rimasta invece la principale fonte d’approvvigionamento di turbine a gas per cacciatorpediniere, oltre che di motori per aerei da combattimento leggeri e da addestramento L-15. (segue) (Cip)