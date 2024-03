Cina: rapporto Sipri, importazioni armi diminuite del 44 per cento dal 2019 al 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati europei hanno quasi raddoppiato le loro importazioni di armi principali (+94 per cento) tra il 2014-18 e il 2019-23", si legge nella ricerca. Negli ultimi due anni, peraltro, nel contesto del conflitto ucraino, gli Stati europei hanno mostrato un maggiore interesse per i sistemi di difesa aerea, ha affermato nel rapporto il ricercatore senior del Sipri Pieter Wezeman. "Le esportazioni di armi degli Stati Uniti sono cresciute del 17 per cento tra il 2014-2018 e il 2019-23, e la loro quota sul totale delle esportazioni globali di armi è aumentata dal 34 al 42 per cento. Gli Stati Uniti hanno consegnato armamenti a 107 Stati nel periodo 2019-23, più di quanto non sia avvenuto in qualsiasi precedente periodo quinquennale e molto più di qualsiasi altro Paese esportatore. Gli Stati Uniti e gli Stati dell'Europa occidentale insieme hanno rappresentato il 72 per cento di tutte le esportazioni di armi nel periodo 2019-23, rispetto al 62 per cento registrato nel periodo 2014-18", riferisce il Sipri.