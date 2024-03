Cina: rapporto Sipri, importazioni armi diminuite del 44 per cento dal 2019 al 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è diventata il secondo maggiore esportatore di armi dopo gli Stati Uniti, aumentando le spedizioni del 47 per cento. "La quota maggiore delle esportazioni di armi francesi (42 per cento) è stata inviata agli Stati dell'Asia e dell'Oceania, e un altro 34 per cento ai Paesi del Medio Oriente. Il principale destinatario delle esportazioni di armi francesi è stata l'India, che ha rappresentato quasi il 30 per cento delle forniture. L'aumento delle esportazioni francesi di armi è dovuto in gran parte alle consegne di aerei da combattimento all'India, al Qatar e all'Egitto", si legge nel rapporto dell'istituto di ricerca. L'India, inoltre, è diventata il più grande importatore di armi del mondo, ricevendo le sue principali forniture dalla Russia, che rappresenta il 36 per cento delle importazioni di armi del Paese asiatico. (Cip)