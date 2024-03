Taiwan: direttore ufficio sicurezza, Cina punta a “normalizzare” esercitazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina conducono pattugliamenti nei pressi di Taiwan in media ogni sette o dieci giorni e stanno tentando di “normalizzare le loro attività militari”. Lo ha detto il direttore generale dell'ufficio per la sicurezza nazionale di Taiwan, Tsai Ming-yen, durante un’audizione tenuta oggi in parlamento. Le quotidiane sortite delle forze armate cinesi nello spazio aereo e nelle acque circostanti Taiwan sono state ricondotte da Tsai ad uno “sforzo multi fronte” da parte di Pechino, che tenta di affermare il suo controllo sull’isola anche ricorrendo alla “coercizione economica e alle campagne di disinformazione”. (Res)