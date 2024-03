Corea del Sud: crisi sanitaria, governo sospende licenze di 5mila medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi la sospensione delle licenze di circa 5mila medici tirocinanti che da settimane scioperano contro il piano del governo per aumentare le ammissioni nelle facoltà di medicina del Paese e far fronte così alla carenza di personale medico. Il viceministro della Salute, Jun Byung-wang, ha dichiarato ai media che il ministero ha completato l'invio delle notifiche di sospensione a 4.944 medici alla fine della seconda settimana. I destinatari del provvedimento avranno tempo sino al 25 marzo per presentare rilievi e osservazioni in merito ai provvedimenti disciplinari. Il governo coreano, che ha anche annunciato l'avvio di una azione legale contro i medici che minaccino i colleghi intenzionati a tornare a lavoro, ha annunciato che da domani verrà attivata una linea diretta per agevolare il rientro del personale medico che voglia interrompere la mobilitazione. La crisi però non accenna a risolversi: il viceministro ha riferito che venerdì scorso hanno disertato il posto di lavoro 11.994 medici tirocinanti presso 100 strutture mediche, pari a circa il 93 per cento dei medici tirocinanti del Paese. (segue) (Git)