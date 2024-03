Ucraina: "Nyt", primi cacciabombardieri F-16 potrebbero essere schierati a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe schierare i primi cacciabombardieri F-16 forniti dai Paesi occidentali nel mese di luglio, ma soltanto pochi esemplari. Lo scrive il quotidiano "New York Times", ricordando che diversi Paesi europei sostenuti dagli Usa hanno promesso di fornire gli aerei da combattimento a Kiev lo scorso anno, ma approntare i velivoli, consegnarli e addestrare i piloti "si è dimostrato complicato". Secondo il quotidiano, l'Ucraina potrebbe disporre inizialmente di soli sei esemplari del cacciabombardiere monoposto su un totale di 45 promessi. Il quotidiano evidenzia che i piloti ucraini non hanno ancora iniziato l'addestramento avanzato presso la base aerea di Fetesti, nel sud della Romania, dove vengono addestrati anche i piloti della Nato. Ciononostante, "12 piloti" - meno di uno squadrone - dovrebbero essere pronti a volare sugli F-16 questa estate, dopo 10 mesi di addestramento in Danimarca, Regno Unito e Stati Uniti. (Kiu)