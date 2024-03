Commonwealth: videomessaggio di re Carlo per il 75esimo anniversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Carlo III apparirà oggi in video in occasione della Giornata del Commonwealth che sarà celebrata presso l'Abbazia di Westminster. Il sovrano britannico, infatti, quest'anno non potrà presenziare a questa tradizionale cerimonia in seguito alla diagnosi di un tumore che gli ha imposto un periodo di riposo. A rappresentare il monarca sarà invece la regina Camilla, accompagnata dal principe di Galles William e da altri membri della famiglia reale. Il sovrano britannico, in un discorso preregistrato, ringrazierà tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo periodo di degenza, e invierà un messaggio per celebrare i 75 anni della “famiglia delle nazioni libere e indipendenti”. “Avendo recentemente festeggiato il mio 75esimo compleanno, mi scalda il cuore riflettere sul modo in cui il Commonwealth è stato una costante per tutta la mia vita, una preziosa fonte di forza, ispirazione e orgoglio. Nelle ultime settimane sono stato profondamente toccato dai vostri auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute e, in cambio, posso solo continuare a servirvi, al meglio delle mie capacità, in tutto il Commonwealth”, affermerà Carlo. “La mia fiducia nei nostri sforzi condivisi e nel potenziale delle nostre persone rimane più sicura e forte che mai. Non ho dubbi che continueremo a sostenerci a vicenda in tutto il Commonwealth mentre, insieme, continuiamo questo viaggio vitale”, dichiarerà il sovrano britannico. (Rel)