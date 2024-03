Regno Unito: tagli ai finanziamenti per contrasto all'estremismo a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Londra i finanziamenti del ministero dell'Interno britannico per il programma di contrasto all'estremismo verranno tagliati della metà in due anni, riducendo i municipi beneficiari da 22 a sette entro il 2025. Nessun distretto nel sud della capitale riceverà finanziamenti dal ministero dell'Interno, nonostante le recenti dichiarazioni del primo ministro Rishi Sunak che aveva chiesto di "raddoppiare il sostegno al programma Prevent per impedire alle giovani menti di essere avvelenate dall'estremismo" e le crescenti preoccupazioni della polizia e dell'Mi5 - il servizio segreto per gli affari interni - sulla minaccia terroristica posta al Regno Unito dall'inizio della guerra tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele. Il finanziamento annuale del ministero dell'Interno per Prevent a Londra ammontava a 6,1 milioni di sterline (7,1 milioni di euro) al momento delle elezioni generali ma ora è stato ridotto e ammonterà a circa 2 milioni di sterline (2,3 milioni di euro) a partire dall'aprile del 2025. (Rel)