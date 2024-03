Regno Unito: sottosegretario Veterani Mercer accusato di “incompetenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario per i Veterani di guerra britannico, Johnny Mercer, è stato accusato di “incompetenza” per non aver corretto il verbale parlamentare quattro anni dopo aver ammesso di aver ingannato il Parlamento. Mercer, come riferisce il quotidiano “The Independent”, ha riconosciuto di aver ingannato la Camera dei Comuni nel gennaio del 2020 durante un dibattito sulle accuse di crimini di guerra da parte delle forze speciali britanniche in Iraq e Afghanistan. Tuttavia, nonostante Mercer avesse affermato che avrebbe corretto i verbali parlamentari nell’agosto 2020, sinora non lo ha fatto. Per questo motivo il deputato laborista Kevan Jones ha accusato Mercer di aver violato il codice ministeriale. "Chiedo di indagare su questa continua violazione del codice ministeriale, sul perché la situazione non è stata ancora corretta e su quali azioni verranno intraprese di conseguenza", ha scritto Jones una lettera vista dal “The Independent”. (Rel)