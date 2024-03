Singapore: previsioni crescita riviste al rialzo grazie a concerti di Taylor Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli economisti hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia di Singapore nel primo trimestre del 2024, e a tale sviluppo potrebbero aver contribuito in parte i concerti tenuti nella città Stato dalla cantante Taylor Swift. Stando alle previsioni medie degli economisti, tra gennaio e marzo il Pil di Singapore dovrebbe crescere del 2,9 per cento, il dato migliore da sei trimestri a questa parte. Gli economisti prevedono per l'intero 2024 una crescita del 2,5 per cento, 2 decimi di punto in più rispetto alle previsioni precedenti. Singapore è stata l'unica tappa asiatica dell'Eras Tour di Swift, grazie a un accordo esclusivo siglato dal governo della città Stato con la cantante. Oltre 300mila biglietti sono stati venduti per i sei concerti che si sono tenuti allo Stadio nazionale fino al 9 marzo. Nel primo trimestre i concerti di Swift avrebbero aggiunto oltre 225 milioni di dollari alla crescita di Singapore nel primo trimestre, pari allo 0,2 per cento del Pil. (segue) (Fim)