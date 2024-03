Singapore: previsioni crescita riviste al rialzo grazie a concerti di Taylor Swift (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di esclusiva siglato da Singapore con l'icona della musica pop Taylor Swift è stata oggetto di polemiche nelle ultime settimane, cui il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha fatto riferimento nei giorni scorsi a margine di un incontro con il premier australiano Anthony Albanese a Melbourne. Lee ha spiegato che la clausola inserita nel contratto con la cantante statunitense non è uno “sgarbo” nei confronti dei Paesi vicini. “Le nostre agenzie hanno negoziato un accordo con lei per farla venire a Singapore ed esibirsi, e per fare di Singapore la sua tappa unica nel sud-est asiatico”, ha confermato il primo ministro, secondo cui l’accordo “si è dimostrato un grande successo”, e non costituisce una violazione dello spirito di cooperazione tra i Paesi della regione. (segue) (Fim)