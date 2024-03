Singapore: previsioni crescita riviste al rialzo grazie a concerti di Taylor Swift (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di febbraio un deputato delle Filippine, Joey Salceda, ha sollecitato il ministero degli Esteri del suo Paese di chiedere spiegazioni al governo di Singapore in merito a una somma di denaro, circa tre milioni di dollari, che le autorità della città-Stato avrebbero offerto alla pop-star statunitense per non esibirsi in alcun altro Paese del Sud-est asiatico. Swift è stata a Singapore nei giorni scorsi per una serie di concerti allo Stadio nazionale, che ha attirato complessivamente oltre 300 mila spettatori. Si tratta delle uniche date dell’Eras Tour nel Sud-est asiatico. “Non è quel che fanno i buoni vicini”, ha attaccato Salceda. “Voglio dare atto che l’accordo ha funzionato, ma a spese dei Paesi vicini i cui fan sono ora costretti ad andare a Singapore. Non credo che dovremmo lasciar passare la cosa come abbiamo fatto in passato. Dovremmo manifestare ufficialmente la nostra opposizione. Si tratta peraltro di un’azione contraria ai principi di consenso e di solidarietà su cui è stata fondata l’Asean”, ha osservato ancora il deputato filippino riferendosi all’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. (segue) (Fim)