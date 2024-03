Tim: possibile rialzo obiettivi con cessione Sparkle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim conferma la guidance 2024-2026 illustrate al mercato. Si precisa, inoltre, che un eventuale rialzo alla guidance - riferisce una nota - potrebbe derivare dagli earn-out connessi all’operazione Netco e dalla possibile cessione di Sparkle, il cui processo è tutt’ora in corso. Tim - a integrazione del comunicato stampa e della presentazione del piano industriale 2024-2026 “Free to Run” diffusi in occasione del Capital Market Day dello scorso 7 marzo - fornisce le seguenti integrazioni. Il debito netto pro-forma al netto del deleverage stimato per l’operazione Netco, pari a circa 6,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, è atteso alla fine del 2024 pari a circa 7,5 miliardi di euro. Tale variazione è principalmente riconducibile a: gestione ordinaria, ovvero l’Ebitda AL al netto degli investimenti, gli oneri finanziari, l’andamento del Net Working Capital (Nwc), le minorities di Tim Brasil e la componente tasse e altri oneri; gestione straordinaria, ovvero impatti connessi all’operazione Netco quali i costi da separazione, gli eventuali impatti da price adjustment e ulteriori partite relative al Net working Capital. (segue) (Com)