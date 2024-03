Corea del Nord: "Nikkei", tecnologia militare acquisita tramite ricerche con Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord si è probabilmente avvalsa della ricerca congiunta con altri Paesi per sviluppare missili e altre tecnologie militari. E' quanto emerge da un'indagine condotta dal quotidiano "Nikkei", che ha ottenuto e studiato con l'aiuto di esperti del settore documenti di ricerca scritti congiuntamente da ricercatori nordcoreani e di altri Paesi, e pubblicati sul database multidisciplinare Scopus. Da almeno 110 dei documenti di ricerca analizzati sono emerse indicazioni di violazioni delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite, scrive "Nikkei", secondo cui oltre l'80 per cento dei documenti in questione è stato pubblicato congiuntamente "da ricercatori nordcoreani e cinesi", e il il 61 per cento è stato finanziato direttamente o indirettamente dal governo cinese. (segue) (Git)