Corea del Nord: "Nikkei", tecnologia militare acquisita tramite ricerche con Paesi terzi (2)

- Scopus si definisce "il più grande database mondiale di abstract e citazioni della letteratura peer-reviewed", che include giornali accademici, libri e atti di conferenze. Per studiare la documentazione, "Nikkei" si è avvalso di nove esperti di vari ambiti tecnologici, incluso Takeshi Tsuchiya, docente dell'Università di Tokyo specializzato in aeronautica e astronautica. "Nikkei" ha esaminato complessivamente 657 documenti di ricerca cui hanno lavorato ricercatori di istituzioni nordcoreane in collaborazione con altri Paesi. Il quotidiano ipotizza che la Corea del Nord abbia utilizzato il lavoro accademico come copertura per l'acquisizione di tecnologie militari sensibili dalla Cina e da altri Paesi. (Git)