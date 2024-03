Giappone: fallita inchiesta su schianto elicottero militare dell'aprile 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza terrestre di autodifesa del Giappone non è stata in grado di chiarire le cause dello schianto di un elicottero militare verificatosi il 6 aprile dello scorso anno nella prefettura di Okinawa, che ha causato la morte di 10 uomini, inclusi ufficiali di alto rango delle forze armate giapponesi. Lo riferiscono fonti del ministero della Difesa citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'esito dell'indagine verrà annunciato dal governo giapponese nel prossimo futuro. Tramite l'analisi dei rottami e della scatola nera del velivolo - un elicottero Uh-60Ja Black Hawk - le Forze di autodifesa hanno stabilito che poco prima dello schianto entrambi i motori del velivolo registrarono un brusco calo di potenza; non è chiaro però se a provocarlo sia stato un guasto tecnico o un errore del pilota. Lo schianto dell'elicottero è il più grave incidente aereo ad aver mai coinvolto la Forza terrestre di autodifesa del Giappone. (Git)