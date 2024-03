Giappone-Italia: ambasciata a Tokyo celebra l'ottava edizione della Giornata del Design italiano nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'ottava edizione della Giornata del Design italiano nel mondo, l'ambasciata d'Italia a Tokyo è lieta di presentare due eventi di grande importanza per gli appassionati di design e cultura. In linea con il tema di quest'anno "Creare Valore - Inclusività, Innovazione e Sostenibilità", il valore che il design italiano aggiunge alle materie prime e all'esperienza tecnica. Il 12 marzo, l'ambasciatore Gianluigi Benedetti inaugurerà la Casa del Design Italiano, un nuovo spazio all'interno dell'ambasciata dedicato all'eccellenza del design italiano. Il progetto, curato dall'architetto Matteo Belfiore e sponsorizzato dall'Associazione per il disegno industriale (Adi), ha riconfigurato spazi esistenti con una prospettiva multifunzionale, creando un ambiente adatto per eventi, riunioni e ricevimenti pubblici impreziosito da arredi di designer italiani. Gli oggetti in mostra, alcuni dei quali sono stati insigniti del prestigioso premio Compasso d'Oro, sono esempi iconici del design industriale italiano, creati da Arper, Artemide, Brembo, Cassina, De Longhi, Ducati, Ferrari, Fiandre, Fontanarte, i-mesh, Kartell, laCividina, Lamborghini, Maserati, Molteni, OZ Racing, Piaggio, Pirelli, Poltrona Frau, Quadrifoglio Group, Unifor. (segue) (Com)