Giappone-Italia: ambasciata a Tokyo celebra l'ottava edizione della Giornata del Design italiano nel mondo (2)

- Il 14 marzo, presso l'Istituto italiano di Cultura a Tokyo, Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design italiano e curatore per il settore design, moda e artigianato di Triennale Milano, terrà una conferenza dal titolo "Un’idea di Oriente. Storie e rapporti tra il design italiano e il Giappone", esplorando le influenze reciproche tra le due culture, evidenziando sinergie creative e sfide comuni. L'evento sarà anche un'occasione per rivedere la storia della partecipazione del Giappone alla Triennale di Milano e per lanciare l'edizione dell'anno prossimo della storica esposizione. Il tema per il 2025 sarà "Disuguaglianze: Come sanare le fratture dell'umanità". (Com)