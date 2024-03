Usa-Cina: "Cnn", Pechino teme il ritorno di Trump, ma scorge anche opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina guarda con preoccupazione alla possibile rielezione dell'ex presidente Usa Donald Trump, temendo un ulteriore irrigidimento delle politiche di contenimento tecnologico e commerciale varate negli ultimi anni dall'amministrazione del presidente in carica Joe Biden. E' quanto afferma l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui Pechino si sta interrogando se il possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca possa comportare anche delle opportunità sul piano geopolitico. Dopo il Super martedì che la scorsa settimana ha confermato la riedizione della sfida Biden e Trump per la presidenza Usa, e il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dal presidente in carica, Pechino ha ospitato negli ultimi giorni le Due sessioni, il principale evento politico della prima potenza asiatica, che ha riunito migliaia di delegati da tutto il Paese. Secondo la "Cnn", l'evento, di valenza perlopiù cerimoniale, è stato incentrato sulle sfide interne della Cina, a cominciare dal rallentamento della crescita economica, ma sullo sfondo ci si è interrogati anche sulle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre, e sul possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca. (segue) (Was)