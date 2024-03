Usa-Cina: "Cnn", Pechino teme il ritorno di Trump, ma scorge anche opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle principali strategie promosse durante le Due sessioni - la trasformazione della Cina un una potenza dell'alta tecnologia - appare incentrata sulla necessità di affrontare i vincoli alle esportazioni tecnologiche che l'amministrazione Biden ha imposto al Paese asiatico, dando continuità a una politica che era stata inaugurata proprio da Trump, e che quest'ultimo ha già dichiarato di voler perseguire con ancora più decisione se verrà rieletto. Il ministro degli Esteri Wang Yi non ha saputo nascondere l'apprensione per le politiche di contenimento degli Stati Uniti, affermando durante le Due sessioni che i controlli Usa alle esportazioni verso la Cina hanno raggiunto "livelli sconcertanti di inimmaginabile assurdità". Dietro le quinte, però, la leadership cinese sarebbe ancor più preoccupata dalla possibilità di un ritorno alla Casa Bianca di Trump, ritenuto "una forza assai meno prevedibile di Biden". (segue) (Was)