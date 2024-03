Usa-Cina: "Cnn", Pechino teme il ritorno di Trump, ma scorge anche opportunità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Cnn" ricorda che quattro anni fa Trump ridefinì radicalmente le relazioni tra le due maggiori potenze mondiali con l'adozione di pesanti dazi, che l'ex presidente ha dichiarato di voler innalzare ulteriormente se rieletto. Se ciò dovesse accadere - afferma l'emittente televisiva - tra Stati Uniti e Cina potrebbe concretizzarsi di fatto lo scenario di un "disaccoppiamento". Pechino è preoccupata dalle ricadute economiche e commerciali di tale prospettiva, ma ne starebbe valutando anche le implicazioni geopolitiche: secondo l'emittente televisiva, una presidenza Trump potrebbe porre fine alla fase di consolidamento delle relazioni strategiche tra gli Usa e i loro alleati che ha segnato i quattro anni dell'amministrazione Biden, e la Cina potrebbe approfittarne per "rilanciare le proprie ambizioni globali". In particolare, Pechino avrebbe intrapreso studi e analisi per cercare di prevedere come l'esito delle prossime elezioni presidenziali Usa possa influire sull'obiettivo strategico della Cina di assumere il controllo di Taiwan. (Was)