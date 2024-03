Taiwan: delegazione parlamentare in Giappone, previsti colloqui su sicurezza ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione guidata dal vicepresidente del parlamento taiwanese, Johnny Chiang, è partita ieri alla volta del Giappone per una visita di tre giorni. La delegazione interpartitica, composta da 14 funzionari, parteciperà alla 86ma riunione del Consiglio e alla 52ma Assemblea generale dell’Unione dei parlamentari Asia-Pacifico (Appu), in calendario a Tokyo da oggi fino al 13 marzo. Gli appuntamenti, i primi in presenza dalla pandemia di Covid-19, saranno incentrati sulla prevenzione delle catastrofi e sulla riduzione dei rischi nel quadro del cambiamento climatico. Nell’ambito della visita, la delegazione taiwanese dovrebbe tenere colloqui con gli omologhi giapponesi su varie questioni, tra cui economia, commercio e sicurezza. (Res)