Giappone-India: Tokyo valuta esportazioni antenne stealth per navi da guerra

- Il governo del Giappone sta valutando la fornitura all'India di antenne stealth per le comunicazioni navali. Lo hanno riferito fonti governative al quotidiano "Nikkei", secondo cui Tokyo potrebbe vendere a Nuova Delhi antenne Nora-50, note anche come "Unicorn", sviluppate da un gruppo di aziende giapponesi che includono Nec e Yokohama Rubber. Il governo giapponese starebbe valutando il quantitativo di esemplari da fornire all'India e il costo della commessa. Se si concretizzerà, quella delle antenne sarà la seconda fornitura giapponese di sistemi per la difesa a Paesi esteri dal 2014, quando il Paese asiatico, allora guidato dal primo ministro Shinzo Abe, introdusse le prime deroghe ai divieti autoimposti di esportazione di sistemi militari. Dalla fine della Seconda guerra mondiale il Giappone non ha mai esportato sistemi per la difesa sino allo scorso anno, quando Tokyo ha fornito sistemi radar costieri alle Filippine nell'ambito di un pacchetto di assistenza per la sicurezza marittima. Tramite la fornitura dei radar per navi da guerra, Tokyo spera di contribuire a ridurre la dipendenza dell'india dall'industria russa degli armamenti. L'antenna Unicorn è già in servizio con le fregate stealth giapponesi di classe Mogami, ed è nota proprio per le sue caratteristiche di bassa osservabilità radar. (segue) (Git)