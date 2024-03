Giappone-India: Tokyo valuta esportazioni antenne stealth per navi da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni riportate dal quotidiano "Nikkei" seguono di pochi giorni la visita ufficiale in Giappone del ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, che ha discusso anche la cooperazione tra i due Paesi nell'ambito della difesa e della sicurezza. In una intervista concessa proprio a "Nikkei" alla vigilia della visita, il ministro ha affermato che i legami tra Giappone e India nell'ambito della difesa possono costituire un "importante elemento" e rappresentare una nuova fase delle relazioni bilaterali. "Quando parliamo di difesa, ci aspettiamo che i nostri partner siano competitivi", ha dichiarato il ministro nel corso dell'intervista, concessa prima della partenza del ministro da Nuova Delhi. "Ora l'enfasi si è spostata dalle acquisizioni alle collaborazioni del 'Made in India'. Le aziende giapponesi dovrebbero esplorare maggiori collaborazioni", ha sollecitato il ministro, secondo cui "stiamo per entrare in una nuova fase dei nostri legami, ed è nell'interesse comune concentrarci sulle attuali opportunità". (segue) (Git)