Ucraina: Forze di difesa, nuovi attacchi russi contro Odessa, nemico cerca di terrorizzare civili

- Nella notte le Forze armate russe hanno tentato di sferrare un pesante attacco contro la regione ucraina di Odessa: per un'ora e mezza dei droni kamikaze sono stati lanciati dalla zona del Mar Nero. Lo riferisce la portavoce delle Forze di difesa dell'Ucraina meridionale, Nataliya Humenyuk, nel corso di una diretta televisiva. "Grazie a tutti coloro che si sono rifugiati e hanno prestato ascolto agli avvertimenti, perché ultimamente il nemico ha scelto la tattica di terrorizzare la popolazione civile. Sfortunatamente, nella regione di Odessa c'è stato un attacco contro degli edifici amministrativi che sono stati danneggiati, ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni sulla presenza di potenziali vittime. L'incendio verrà spento prontamente", spiega Humenyuk. Il precedente attacco è stato condotto con circa 40 droni diretti in diverse direzioni e che hanno sorvolato quartieri residenziali e, in quest'occasione, le forze russe hanno attaccato non solo il sud, ma anche la regione di Kharkiv. Questa tipologia di attacchi, secondo la portavoce, spiegano che il nemico sta cercando di terrorizzare il più possibile la popolazione. “Questa tattica è volta anche a complicare il lavoro delle Forze di difesa aerea, perché è molto difficile abbattere i droni quando ci sono molti edifici con persone intorno”, ha aggiunto Humenyuk. (Kiu)