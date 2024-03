Usa: "Oppenheimer" trionfa alla notte degli Oscar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film "Oppenheimer" ha dominato la notte degli Oscar 2024. La pellicola si è aggiudicata il riconoscimento come miglior film e per gli attori Cillian Murphy e Robert Downey Jr, oltre al premio per miglior regista a Christopher Nolan. Emma Stone ha ottenuto invece il premio come migliore attrice per la sua interpretazione in "Poor Things". L'evento è stato segnato anche da proteste di decine di attivisti pro Palestina, che però sono stati trattenuti ad alcuni isolati di distanza.(Was)