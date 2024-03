Regno Unito: agenzie stampa ritirano foto Kate Middleton con figli, sospetti di manipolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro agenzie di stampa hanno rimosso una foto di Kate Middleton, principessa del Galles, temendo che sia stata "manipolata". L'immagine, scattata dal principe William e pubblicata da Kensington Palace – residenza della coppia – in occasione della festa della mamma, mostrava la donna circondata dai suoi tre figli. Tuttavia, secondo quattro agenzie di stampa, la foto non “soddisferebbe” gli standard in quanto avrebbe subito una “revisione post pubblicazione”. Secondo le agenzie di stampa coinvolte, si noterebbe una "incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte", la figlia femmina della di Kate Middleton e del principe William. Nessun commento in merito è giunto da Kensington Palace in merito alla decisione delle tre agenzie. La foto scattata in occasione della festa della mamma, che in Regno Unito si celebrava ieri, è stata la prima ufficiale della principessa del Galles dopo l'intervento chirurgico addominale avvenuto due mesi fa, che l'ha costretta a un lungo periodo di degenza e di lontananza dalla scena pubblica. La pubblicazione della foto avrebbe dovuto tranquillizzare tutti i cittadini preoccupati per le sorti della principessa, oltre che accantonare alcune speculazioni circolate sulla stampa secondo cui la donna avrebbe un tumore, una versione sempre smentita da Kensington Palace. Tuttavia, dopo poche ore dalla pubblicazione, sui social media decine di utenti hanno messo in dubbio la veridicità della foto. (Rel)