Business news: Ovf, inflazione Venezuela a gennaio cala dello 0,5 per cento su mese, +85 per cento su anno

- A febbraio, l'indice dei prezzi al consumo in Venezuela è calato dello 0,5 per cento su mese. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelano delle finanze (Ovf), accreditato istituto indipendente di studi economici, parlando di un fenomeno "puntuale" che "non si verificava da molti anni". Su anno, l'inflazione è stimata all'85 per cento, in calo rispetto al 121 per cento misurato a gennaio. Per gli analisti dell'Ovf, tra i fattori che hanno contribuito alla flessione ci sono, oltre al miglioramento del tasso di cambio, anche le offerte e gli sconti praticati su alcuni cibi a fronte della "debolezza della domanda e della caduta dei consumi". I prezzi del comparto alimentare, quello che ha la maggior incidenza sul valore finale dell'indice, sono calati rispetto a gennaio del 3,1 per cento. (Vec)