Business news: Argentina, Banca sviluppo America Latina e Caraibi concede finanziamento da 400 milioni di dollari per progetto "Alimentar"

- L'Argentina riceverà un finanziamento dalla Banca per lo sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (Caf) di 400 milioni di dollari per il progetto "Alimentar". Lo riferisce un comunicato del ministero dell'Economia argentino. "Nel quadro della riunione del Consiglio di amministrazione della CAF tenutasi questo giovedì a Punta Cana, è stato approvato all'unanimità un finanziamento per l'Argentina di 400 milioni di dollari che integrerà le risorse assegnate al piano Alimentar, che facilita l'assistenza alimentare alle persone in situazioni di vulnerabilità sociale", spiega il comunicato. Il Piano Alimentar è uno strumento fornito dallo Stato argentino affinché le persone in situazioni vulnerabili possano accedere agli alimenti di base. Secondo il governo argentino, l'impatto riguarda più di quattro milioni di beneficiari diretti. (Abu)