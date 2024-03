Business news: Aeromexico e Ita airways annunciano accordo di codeshare e vantaggi reciproci in programmi fidelizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree di riferimento di Messico e Italia annunciano un accordo di codeshare, grazie al quale i clienti di entrambe le compagnie potranno godere di una rete ancora più ampia di connettività e vantaggi tra i due Paesi a partire dal 10 marzo. I clienti che viaggiano con Aeromexico sulla rotta Città del Messico - Roma potranno raggiungere 15 destinazioni in Italia dall'Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino (Fco), mentre i viaggiatori di Ita Airways avranno accesso a 28 destinazioni operate da Aeromexico dall'Aeroporto Internazionale di Città del Messico (Mex). Grazie a questo accordo, i clienti potranno viaggiare con un unico biglietto, registrando il bagaglio all’aeroporto di partenza e proseguendo verso città come Milano, Genova, Firenze, Napoli e Torino, oltre a Cancun, Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta e Merida. Entrambe le Compagnie permetteranno ai rispettivi clienti di godere dei vantaggi dei loro programmi di fidelizzazione, come accrual e redemption di punti sui voli operati da Ita Airways e Aeromexico, oltre a quelli già offerti in qualità di membri di SkyTeam per i soci Elite ed Elite Plus. (Com)