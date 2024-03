Abruzzo: primi dati reali, Marsilio vicino alla riconferma con il oltre il 54 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Cominciano ad arrivare i primi dati reali sullo spoglio dei voti per le elezioni regionali in Abruzzo. Dati che confermano il vantaggio del presidente uscente Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra e vicino alla riconferma. Quando sono state scrutinate 250 sezioni su 1.634, il 15 per cento del totale, Marsilio, fedelissimo della premier Giorgia Meloni, ha raccolto il 54,44 per cento dei voti. Luciano D’Amico, sostenuto dal centrosinistra e dagli altri partiti di opposizione, in quello che è stato definito il campo largo con Pd, M5s, Azione, Italia viva e Alleanza Verdi Sinistra, ha raggiunto il 45,56. Andando a vedere i voti di lista, nel centrodestra, Fratelli d’Italia ha raccolto il 23,61 per cento, confermandosi primo partito a livello regionale, Forza Italia il 13,53 e la Lega il 9,13. Nel campo largo il Partito democratico guida la coalizione con il 20,71 per cento. Per la lista civica Abruzzo insieme l’8,10 per cento dei voti, per il Movimento 5 stelle il 6,08 per cento, mentre Azione di Carlo Calenda il 3,85. Alleanza Verdi Sinistra ottiene invece il 3,63 per cento. (Rin)