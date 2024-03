Abruzzo: Marsilio, qualcuno ci ha sottovalutato, mai esistito un testa a testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avevo concluso il comizio di venerdì promettendo che all’una di notte, massimo alle due, li avremmo mandati a dormire con dieci punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato ha raccontare un altro Abruzzo”. Lo ha affermato il candidato presidente della Regione Abruzzo per la coalizione di centrodestra, prossimo alla riconferma, Marco Marsilio, intervenendo al comitato elettorale di Pescara. (Rin)