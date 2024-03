Usa: monumento a Washington chiude a causa dei forti venti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monumento a Washington che sorge nella capitale degli Stati Uniti è stato chiuso ieri a causa dei forti venti, come annunciato sui social media dal Servizio del parco nazionale del National Mall. Le autorità hanno successivamente precisato che il monumento - il noto obelisco di marmo alto oltre 169 metri posto al centro del National Mall a Washington - non è a rischio, e che la misura è stata adottata invece per tutelare i visitatori che solitamente attendono a lungo in fila all'aperto per poter visitare l'interno del monumento. (Was)