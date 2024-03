Usa: Biden si rivolge a musulmani all'inizio del Ramadan, "momento di immenso dolore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è rivolto alla comunità musulmana statunitense attraverso un comunicato ieri, in occasione dell'inizio del mese del Ramadan, riconoscendo il "Momento di immenso dolore" causato agli islamici dal conflitto a Gaza e promettendo di guidare gli sforzi internazionali per la consegna degli aiuti umanitari ai palestinesi che si trovano in quel territorio. "Stasera, mentre la nuova luna crescente segna l'inizio del mese santo del Ramadan, (la first lady) Jill e Io porgiamo i nostri migliori auguri e preghiere ai musulmani nel nostro Paese e in tutto il mondo", afferma la nota diffusa dalla Casa Bianca. "Il mese sacro è un momento di riflessione e rinnovamento. Quest'anno giunge in un momento di immenso dolore. La guerra a Gaza ha inflitto terribili sofferenze al popolo palestinese", prosegue la nota del presidente Usa, aggiungendo che alcuni dei palestinesi uccisi a Gaza "sono familiari di musulmani americani, che soffrono profondamente per i loro cari perduti". (segue) (Was)